Znani nagrajenci festivala kratkega filma FeKK

Ljubljana, 24. avgusta - Glavno nagrado 5. festivala kratkega filma FeKK, ki še danes poteka v Ljubljani, prejme kosovski film Vmes Samira Karahode, minimalistični portret hiš in ljudi, ki v njih ne živijo, pa tudi družbene situacije Kosova kot zapuščene domovine in dežele, v kateri bi ljudje želeli živeti, a ne morejo. Nagrajence so razglasili v petek.