V finalu Bronxa bosta igrali Poljakinja in Italijanka

New York, 24. avgusta - V finalu teniškega turnirja WTA v Bronxu (250.000 dolarjev denarnega sklada) bosta igrali Poljakinja Magda Linette in Italijanka Camila Giorgi. Poljakinja je bila v polfinalu boljša od Čehinje Katerine Siniakove s 7:6 (3) in 6:2, Italijanka pa od prve nosilke turnirja Kitajke Wang Qiang s 4:6, 6:4 in 7:6 (6).