Slovenska in hrvaška policija še vedno iščeta na Mljetu pogrešano 63-letno Almo Novljan

Domžale, 23. avgusta - Policijska uprava Ljubljana v sodelovanju s hrvaškimi varnostnimi organi še vedno išče pogrešano 63-letno Almo Novljan iz Domžal, ki jo od konca junija pogrešajo na hrvaškem otoku Mljet. Policija prosi vse, ki bi imeli informacije o pogrešani osebi, da to sporočijo na številko 113 ali 080 1200 ali policijsko postajo Domžale 01 724 65 80.

Novljanova je 25. junija izginila, ko sta se s soprogom odpravila na pohod severozahodno od Malega jezera na Mljetu. Izginotje je prijavil soprog, ki je pojasnil, da na pohodu ni uspel slediti ženi, ki velja za zagrizeno planinko. Po obsežni iskalni akciji v prvih tednih po njenem izginotju je iskanje manj intenzivno. Domžalčanko so iskali uslužbenci Nacionalnega parka Mljet in lokalni gorski reševalci v okviru rednih nalog, so takrat pojasnile oblasti.

Ena največjih hrvaških iskalnih akcij na morju in kopnem, v kateri so sodelovali tudi hrvaški vojaki s helikopterjem ter več deset gasilcev, gorskih reševalcev s psi, tudi iz Bosne in Hercegovine, ter čuvajev parka, še vedno ni prinesla nobene sledi za pogrešano.

Družina Novljanove je sredi julija na Facebook strani Tražimo Almo ponudila 10.000 evrov nagrade za koristne informacije o usodi Novljanove.