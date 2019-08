Zaradi neurja in izpada elektrike odpovedani teniški dvoboji

Charlotte, 23. avgusta - V Winston Salemu, kjer poteka moški teniški turnir ATP z 718.000 ameriškimi dolarji nagradnega sklada, zaradi neurja in izpada elektrike ni bilo odigrana do konca nobena tekma četrtfinala. Prvi nosilec Benoit Paire iz Francije je začel edini dvoboj proti Špancu Pablu Carrenu Bustu in povedel s 4:3, potem pa je bila partija prekinjena.