Pahor: Stopiti v bran manjšini pomeni stopiti v bran sožitju

Lendava, 22. avgusta - Predsednik republike Borut Pahor se je na predvečer evropskega dneva spomina na žrtve vseh totalitarnih in avtoritarnih režimov udeležil pietetne slovesnosti v Muzeju meščanstva Lendava. V nagovoru je opozoril, da so se totalitarizmi vedno začeli z majhnimi nestrpnostmi, in poudaril, da "stopiti v bran manjšini pomeni stopiti v bran sožitju".