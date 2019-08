New York, 22. avgusta - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje končali neenotno. Po poročanju tujih agencij so indeksi zabeležili rahla nihanja, pozornost vlagateljev pa je usmerjena proti Jackson Holu v Wyomingu, ki bo konec tedna gostil vsakoletno srečanje guvernerjev centralnih bank.