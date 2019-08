Dolenjska avtocesta pri priključku Ivančna Gorica proti Ljubljani ponovno prevozna

Ivančna Gorica, 22. avgusta - Dolenjska avtocesta pri priključku Ivančna Gorica proti Ljubljani je ponovno prevozna. Posledice prometne nesreče so odstranili, tudi promet je zdaj že sproščen, je poročal prometnoinformacijski center. V nesreči so bile lažje poškodovane tri osebe, so sporočili s Policijske uprave (PU) Ljubljana.