Danes srečanje članov in prijateljev stranke LMŠ

Volčji Potok, 24. avgusta - LMŠ danes v Arboretumu Volčji Potok pripravlja srečanje članov in prijateljev stranke. Kot so zapisali v vabilu, je srečanje ob zaključku poletja v prvi vrsti namenjeno druženju, zbrane pa bodo nagovorili predsednik stranke in premier Marjan Šarec ter evropska poslanca iz vrst LMŠ Irena Joveva in Klemen Grošelj.