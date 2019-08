Pogačarjev projekt CODE:RED predstavljen na Reki

Reka, 23. avgusta - V Malem salonu Muzeja moderne in sodobne umetnosti na Reki bodo drevi odprli razstavo CODE:RED Reka. CODE:RED je eden najodmevnejših mednarodnih projektov Tadeja Pogačarja. V poznih 90. letih minulega stoletja ga je zasnoval v tesnem sodelovanju z nevladnimi organizacijami, eksperti in skupnostmi seksualnih delavcev in traja še danes.