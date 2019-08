Zappacosta za pol leta k Romi

Rim, 22. avgusta - Branilec angleškega nogometnega prvoligaša Chelseaja Davide Zappacosta se je kot posojen igralec za pol leta pridružil italijanskemu prvoligašu Romi, rimski klub pa ima možnost, da posojo podaljša do konca sezone, so sporočili iz tabora Rimljanov. Sedemindvajsetletni italijanski reprezentant je sočasno podaljšal pogodbo z modrimi do junija 2022.