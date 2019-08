V zagrebški Ikei eden najbolj prodajanih artiklov LED-žarnice

Zagreb, 24. avgusta - LED-žarnice, brisače, krožniki in skodelice - to so eni od najbolje prodajanih artiklov v prodajnem centru švedskega pohištvenega velikana Ikea v Rugvici pri Zagrebu, ki je pred nekaj dnevi obeležil pet let delovanja. V tem času ga je obiskalo 8,5 milijona kupcev, so sporočili iz Ikee Hrvaška.