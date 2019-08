Do konca leta vrh Kitajske, Japonske in Južne Koreje

Peking, 21. avgusta - Zunanji ministri Kitajske, Japonske in Južne Koreje so se danes v Pekingu dogovorili, da bodo do konca leta pripravili vrh voditeljev teh treh držav, poroča japonska tiskovna agencija Kyodo. Zavzeli so se tudi za pospešitev pogajanj o regionalnih prostotrgovinskih sporazumih.