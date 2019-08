Ljubljanska borza s padcem

Ljubljana, 21. avgusta - Tečaji pomembnejših delnic na Ljubljanski borzi so se dopoldne v povprečju znižali, indeks je do 11.15 izgubil okoli tretjino odstotka. Najbolj se cenijo delnice Telekoma in Save Re, dražijo se le delnice Intereurope. Najprometnejše so delnice Zavarovalnice Triglav, katerih tečaj ostaja na izhodišču.