Zaradi krčenja amazonskega pragozda v Braziliji več požarov

Sao Paulo, 21. avgusta - Število gozdnih požarov v Braziliji je letos občutno naraslo, ekologi pa opozarjajo, da je to posledica poteze novega predsednika, ki je v pragozdu dovolil večjo sečnjo dreves. Med januarjem in avgustom so zabeležili skoraj 73.000 požarov, medtem ko so jih v celotnem lanskem letu v Amazoniji našteli 37.759.