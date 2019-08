Blaž Rola končal US open že po prvem dvoboju

New York, 20. avgusta - Drugi najvišjeuvrščeni slovenski teniški igralec na lestvici ATP, 28-letni Ptujčan Blaž Rola (127.), dobrih iger s challengerja v Portorožu ni uspel prenesti v kvalifikacije odprtega prvenstva ZDA. V prvem krogu je naletel na izkušenega Čeha Lukaša Rosola (150.) in po uri ter 48 minutah izgubil s 5:7, 6:3 in 1:6.