Slovenke v Lodž po prvo zmago na EP

pripravil Igor Cimperman

Ljubljana/Lodž, 21. avgusta - Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca bo danes odpotovala v Lodž, kjer je od petka do srede čaka pet tekem skupine B na 31. evropskem prvenstvu. Na tekmovanju bo prvič nastopilo 24 ekip. Te bodo razdeljene v štiri skupine, vsaka bo igrala v drugi državi, poleg Poljske so gostiteljice še Turčija, Madžarska in Slovaška.