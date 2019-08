NLB in KBC proučujeta skupno prodajo NLB Vite

Ljubljana/Bruselj, 20. avgusta - NLB in KBC Insurance, zavarovalniški del belgijske bančne skupine KBC, proučujeta skupno prodajo življenjske zavarovalnice NLB Vita, so danes sporočili iz NLB in KBC ter tako potrdili neuradne medijske informacije. Prodaja NLB Vite je sicer dodatna zaveza Evropski komisiji zaradi zamude pri privatizaciji NLB.