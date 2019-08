V strugi potoka Koren našli truplo pogrešanega italijanskega državljana

Nova Gorica, 20. avgusta - Inštitut za sodno medicino je v sodni obdukciji trupla, ki so ga 7. avgusta našli v strugi potoka Koren pri Novi Gorici ugotovil, da gre za italijanskega državljana, ki so ga italijanski varnostni organi pogrešali že od novembra lani, so sporočili s Policijske uprave Nova Gorica. Obdukcija ni pokazala znakov, ki bi kazali na nasilno smrt.