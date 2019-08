Italijanski karabinjerji čez mejo v Slovenijo zasledovali 48-letnega Srba v ukradenem avtu

Koper, 20. avgusta - Italijanski karabinjerji so danes zjutraj čez italijansko-slovensko mejo zasledovali pobeglega Srba, ki je v Italiji ukradel avto. Ustavili so ga na regionalni cesti pred Sežano. Srb, sicer znanec policije, je v pridržanju, policijski postopki še potekajo, so danes sporočili s koprske policijske uprave.