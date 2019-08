V Ipswichu razstavo posvetili pevcu Edu Sheeranu

Ipswich, 21. avgusta - Mesto na vzhodu Anglije Ipswich gosti razstavo, posvečeno glasbeniku Edu Sheeranu, ki se je rodil v bližnjem kraju Framlingham v okrožju Suffolk. Na razstavi z naslovom Made in Suffolk so na ogled fotografije, predmeti in dokumenti. Med drugim je razstavljeno pismo iz glasbene akademije, iz katere se je zaradi posvečanja glasbeni karieri izpisal.