Ogenj uničil hlev v naselju Grušce

Šentjur, 20. avgusta - Minulo noč je zagorel hlev v naselju Grušce v Občini Šentjur. Posredovali so prostovoljni gasilci, ki so po podatkih centra za obveščanje iz objekta rešili nekaj domačih živali in požar pogasili. Ogenj je objekt v celoti uničil. Policija ogleda kraja dogodka še ni zaključila, tako da vzrok požara še ni znan, prav tako ne ocena škode.