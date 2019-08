Po protestih Rusija preiskuje domnevno vmešavanje iz tujine

Moskva, 19. avgusta - Spodnji dom ruskega parlamenta je danes odločil, da bodo ustanovili posebno komisijo, ki bo preiskala "tuje vmešavanje" v notranje zadeve Rusije. Za to so se odločili, potem ko je Moskva več zahodnih držav in medijev obtožila, da podpirajo protivladne proteste v Moskvi.