Pripor za Sirca, ki je prevažal migrante

Ljubljana, 19. avgusta - Ljubljanski policisti so v nedeljo v okolici Drage prijeli Sirca, za katerega se je v nadaljnjem postopku izkazalo, da je voznik, ki je dan prej prevažal tujce, a je pred policisti, ki so vozilo ustavili, pobegnil. Sircu so odvzeli prostost in ga s kazensko ovadbo privedli pred preiskovalnega sodnika. Ta je zanj odredil pripor.