Na Hrvaškem na avtocesti pri Karlovcu kolona, dolga 20 kilometrov

Zagreb, 19. avgusta - Na hrvaški avtocesti Reka - Zagreb med odcepoma Karlovac in Bosiljevo 1 v smeri obale je zaradi prometne nesreče kolona dolga 20 kilometrov, je nekaj pred 14. uro sporočil hrvaški avtoklub (Hak). Izpostavili so, da je na večini hrvaških cest, ki povezujejo celino in obalo, danes gost promet ter da občasno nastajajo zastoji in kolone.