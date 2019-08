Osaka ostaja prva, Hercogova zdaj 56.

Ljubljana, 19. avgusta - Na novi lestvici WTA se vrh ni spremenil, najboljše teniške igralke sveta so še vedno Japonka Naomi Osaka, Avstraka Ashleigh Barty in Čehinja Karolina Pliškova. V deseterici je na peto mesto napredovala Ukrajinka Jelina Svitolina, najboljša Slovenka Polona Hercog je izgubila dve mesti in je 56.