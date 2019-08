Obilno deževje in poplave v Istanbulu zahtevale življenje

Istanbul, 18. avgusta - Obilno deževje je v soboto zajelo turški Istanbul in v več delih mesta povzročilo poplave. Pod vodo je bilo več cest in del avtoceste, poplavljen pa je bil tudi podhod s trgovinami in Veliki bazar. Narasle vode so zahtevale tudi najmanj eno življenje, poroča nemška tiskovna agencija dpa.