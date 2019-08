V Alpbachu odprli letošnji Evropski forum o svobodi in varnosti

Alpbach, 18. avgusta - Na Tirolskem se je danes slovesno začel tradicionalni Evropski forum Alpbach, ki bo letos potekal pod naslovom Svoboda in varnost. Do 30. avgusta v Alpbachu pričakujejo okoli 5200 gostov, med njimi tudi številne ugledne osebnosti iz sveta politike, gospodarstva in znanosti. Glavni politični del se bo sicer začel prihodnji konec tedna.