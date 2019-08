Prvo leto vlade: Nacionalna varnost v znamenju nezakonitih migracij, na vrh policije in vojske ženski

pišejo Mojca Zorko, Miha Šušteršič in Aleš Kocjan

Ljubljana, 27. avgusta - Vladi Marjana Šarca prvo leto ni zmanjkalo izzivov na področju nacionalne varnosti. Zaznamovali so ga naraščanje nezakonitih prehodov meje, s čimer se bori s kadrovsko (pre)šibkima vojsko in policijo, ter z bolj ali manj uspešnim sodelovanjem s sosedami. Veliko pozornosti so dobile kadrovske menjave. Jeseni bodo razgrnili belo knjigo o obrambi.