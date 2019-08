Piran državni prvak v košarki 3x3

Ljubljana, 17. avgusta - Na Kongresnem trgu v Ljubljani se je v članski kategoriji za naslov državnega prvaka v košarki 3x3 pomerilo 12 ekip. Naslova državnega prvaka so se po štiri letih ponovno veselili košarkarji ekipe Piran, ki so v finalu z 21:10 premagali ekipo Kranj. Tretje mesto so na koncu osvojili košarkarji ekipe Maribor Adecco.