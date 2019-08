Na slovenskih cestah tudi danes zastoji

Ljubljana, 17. avgusta - Veliko turistov je na slovenskih cestah tudi ta konec tedna. Do zastojev prihaja na več odsekih med Avstrijo in Hrvaško v obeh smereh vožnje, večkilometrska kolona je med Brezovico in Vrhniko, pred predorom Karavanke proti Avstriji pa je okoli sedemkilometrski zastoj. Na mejnih prehodih so dolge čakalne dobe za vstop in izstop iz države.