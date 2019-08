Radovljiška občina se bo lotila prenove Plečnikovih objektov v Begunjah

Begunje na Gorenjskem, 17. avgusta - Spomeniško zaščiten paviljon in senčnica, ki sta v Begunjah na Gorenjskem delo arhitekta Jožeta Plečnika, že dlje časa propadata, sedaj pa se je Občina Radovljica odločila, da bo poskrbela za njuno zaščito in prenovo. Letos bodo izvedli najnujnejša dela, za nadaljnjo sanacijo pa so v pripravi načrti.