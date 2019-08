V Črnomlju festival glasbe, gledališča, smeha in otroškega rajanja

Črnomelj, 17. avgusta - V kampu Podzemelj se danes začenja 12. kulturni festival Črnfest 2019, ki bo v atriju črnomaljskega gradu in na drugih črnomaljskih prizoriščih potekal do konca meseca. Prireditelji so ga podnaslovili Festival dobre glasbe, hrane, gledališča, smeha in otroškega rajanja ter mu dodali geslo Dobro za vse. Vstopnina bo prilagojena študentskim žepom.