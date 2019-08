Imenovanje novega poljskega notranjega ministra razburja opozicijo

Varšava, 14. avgusta - Član poljske vladajoče stranke Zakon in pravičnost (PiS) Mariusz Kaminski je bil danes imenovan za novega poljskega notranjega ministra. Njegovo imenovanje pa razburja opozicijo, ker je bil leta 2015 obsojen zaradi zlorabe položaja in ne bi smel opravljati javnih funkcij deset let. A predsednik države ga je še pred pravnomočnostjo sodbe pomilostil.