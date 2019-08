Romani J.D. Salingerja v elektronski obliki

New York, 14. avgusta - Dela ameriškega avtorja J.D. Salingerja, najbolj znanega po romanu Varuh v rži iz leta 1951, bodo izšla v elektronski obliki. Kot e-knjige bodo objavljena skoraj deset let po njegovi smrti. Doslej niso bila na spletu, ker je pisatelj sovražil računalnike in tehnologijo, je po poročanju britanskega BBC za New York Times povedal njegov sin Matt.