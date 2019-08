Perth, 18. avgusta - Avstralija bo okrepila pridobivanje redkih zemljin in drugih kovin, ki se uporabljajo v vojaški industriji. Zaradi vse manj zanesljivega kitajskega izvoza teh surovin, od katerega so ZDA in mnoge druge države močno odvisne, je namreč v porastu povpraševanje po alternativnih dobavnih virih, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.