Melania Trump že načrtuje božično okrasitev Bele hiše

Washington, 13. avgusta - Iz Bele hiše so sporočili, da je prva dama ZDA Melania Trump že začela z načrtovanjem božične okrasitve sedeža ameriške vlade in domovanja predsednika ZDA. Sporočilo za javnost govori o okrasitvi "ljudske hiše", za kar potrebujejo prostovoljce. Prijavijo se lahko do 27. avgusta, do konca septembra pa bodo izvedeli, ali so izbrani.