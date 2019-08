Čelada ne uniči frizure, zavaruje pa glavo

pripravila Tadeja Vrtovec

Ljubljana, 14. avgusta - Pri kolesarjenju je z vidika varnosti nujna uporaba čelade, saj so pri prometnih nesrečah in padcih kolesarjev poškodbe glave zelo pogoste. S čelado lahko zmanjšamo tveganje poškodb glave za 65 do 88 odstotkov, priporočljiva je tudi pri rolanju in na skiroju, so navedli na agenciji za varnost prometa in ovrgli nekaj izgovorov za neuporabo čelade.