Vložili pobudo za ustavno presojo novele o nepremičninskem posredovanju

Ljubljana, 12. avgusta - Več kot 60 družb za nepremičninsko posredovanje je danes na ustavno sodišče vložilo pobudo za ustavno presojo in predlog za zadržanje izvajanja novele zakona o nepremičninskem posredovanju. Med drugim trdijo, da zakon posega v pravico do svobodne gospodarske pobude in pravico do zasebne lastnine.