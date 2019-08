V Komisiji pravičnost in mir poudarjajo pomen priključitve Prekmurja za ves narod

Ljubljana, 12. avgusta - Komisija Pravičnost in mir pri Slovenski škofovski konferenci se z veseljem, ponosom in hvaležnostjo pridružuje praznovanju stoletnice združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom. To je vseslovenski dogodek, ki ni omejen samo na Prekmurje, temveč ima velik pomen za zgodovino vsega slovenskega naroda, so poudarili v sporočilu za javnost.