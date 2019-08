Bruselj, 12. avgusta - Med avgustom in oktobrom po vsej Evropi potekajo Dnevi evropske kulturne dediščine (DEKD), letos na temo Umetnost in razvedrilo. Letošnji dnevi se posvečajo tudi vlogi novih digitalnih tehnologij pri predstavljanju in ohranjanju kulturne dediščine. V Sloveniji bodo DEKD potekali konec septembra in v začetku oktobra.