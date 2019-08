V EU v povprečju utone ena oseba na 100.000 prebivalcev

Bruselj, 10. avgusta - V Evropski uniji so leta 2016 zabeležili 5537 utopitev, kar pomeni, da v povprečju na 100.000 prebivalcev v nesreči utone 1,1 oseba. Slovenija je sicer rahlo nad evropskim povprečjem. Se pa od leta 2013, ko so našteli rekordnih 6090 utopitev, znižuje število utopitev, so sporočili iz Evropskega statističnega urada (Eurostat).