Ženevske konvencije praznujejo 70. rojstni dan

pripravil Mihael Šuštaršič

Ženeva, 12. avgusta - Štiri ženevske konvencije, ki skupaj s protokoli predstavljajo hrbtenico mednarodnega humanitarnega prava sredi oboroženih konfliktov, so danes stare 70 let. Konvencije formalno priznavajo vse države na svetu. Kljub temu, da so univerzalno sprejete, pa so med oboroženimi konflikti še vedno civilisti tisti, ki najbolj trpijo breme spopadov.