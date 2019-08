Uber s poslovanjem razočaral analitike

New York, 9. avgusta - Podjetje za prevoze Uber je v drugem četrtletju leta poglobilo izgubo na 5,24 milijarde dolarjev in povečalo prihodke, za 14,4 odstotka na 3,17 milijarde dolarjev. Rast prihodkov je bila manjša od pričakovanj analitikov, na Wall Streetu so namreč pričakovali 3,36 milijarde dolarjev prihodkov.