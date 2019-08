Mladina o iracionalnosti današnjega sveta (9. 8.)

Ljubljana, 9. avgusta - Grega Repovž v komentarju Posledice piše o prispevku Malcolma Bulla, kjer se ta loti knjige Williama Daviesa Nervozne države: Kako so čustva prevzela svet. Repovž izpostavlja tezo knjige, da se danes ljudje, zlasti v družbenem in političnem življenju, odločajo vse manj racionalno, kar je pripeljalo do izvolitve Donalda Trumpa in brexita.