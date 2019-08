Dunajsko letališče do leta 2030 ogljično nevtralno

Dunaj, 11. avgusta - Dunajsko letališče, ki so ga nedavno začeli širiti in posodabljati, želi do leta 2030 postati ogljično nevtralno. Upravljavci nameravajo cilj doseči z večjo energetsko učinkovitostjo in brezogljičnimi viri energije. Na letališču sicer letos pričakujejo rekordne rezultate.