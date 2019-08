Ljubljanska občina v ureditev površin za kolesarje in pešce ob Dunajski cesti

Ljubljana, 11. avgusta - Ljubljanska občina išče izvajalca za ureditev površin za kolesarje in pešce vzdolž Dunajske ceste od križišča z Vilharjevo do krožišča Ježica. Projekt je ocenjen na 6,2 milijona evrov, pri čemer bo dober milijon evrov prispevala EU. Rok za prijavo na razpis se izteče 16. avgusta, izbrani izvajalec bo imel za dela na voljo skoraj leto in pol.