Manj naročil za nemške proizvajalce strojev

Frankfurt, 5. avgusta - Strukturne spremembe v avtomobilski industriji, trgovinski spori in ohlajanje svetovne gospodarske rasti zavirajo sklepanje poslov nemških proizvajalcev strojev in naprav. V prvem polletju so dobili devet odstotkov manj naročil kot v enakem obdobju lani, pri čemer so se za enak odstotek znižala naročila tako z domačega trga kot iz tujine.