Skupina SKB v polletju dobiček povečala za 40 odstotkov

Ljubljana, 5. avgusta - Skupina SKB, ki jo sestavljajo banka, SKB Leasing in SKB Leasing Select, je v prvi polovici leta ustvarila 34,2 milijona evrov čistega dobička, kar je 40 odstotkov več kot v enakem obdobju lani. "K temu so prispevali dobri rezultati iz rednega poslovanja ter odprava rezervacij in slabitev," so navedli v banki.