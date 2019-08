Na Hrvaškem julija manj prihodov in nočitev turistov

Zagreb, 5. avgusta - Na Hrvaškem so julija po prvih podatkih zabeležili 4,6 milijona prihodov in 30,5 milijona prenočitev turistov, kar je 1,2 odstotka manj prihodov in 1,5 odstotka manj prenočitev kot julija lani. Padec pa se po poročanju medijev ne odraža na hrvaških letališčih, ki beležijo rekordno število potnikov.