Sodnik Zobec na Svetih Višarjah kritičen do "oblastnikov"

Svete Višarje, 4. avgusta - Na Svetih Višarjah je bilo danes že 31. leto zapored romanje treh Slovenij: matične, zamejske in izseljenske. Letošnji osrednji govornik je bil vrhovni sodnik Jan Zobec, ki je bil predvsem kritičen do aktualnih "oblastnikov", ki da imajo "odpor do vrednot ustavne demokracije".